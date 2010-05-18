ЄС закликає до захисту фундаментальних прав сексуальних меншин

Європейський Союз закликає до захисту фундаментальних прав сексуальних меншин.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у спеціальній заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики, віце-президента Єврокомісії Кетрін ЕШТОН від імені Євросоюзу з нагоду Дня проти гомофобії, що відзначається сьогодні.

“ЄС відкидає та засуджує будь-які прояви гомофобії, оскільки це є кричущим порушенням людської гідності”, - зазначається у заяві.

У документі зазначається, що дискримінація за сексуальною орієнтацією та статевою ідентичністю не відповідає базовим принципам, на яких було створено ЄС.

“Європейський Союз глибоко занепокоєний порушеннями прав людини та фундаментальних свобод на основі сексуальної орієнтації та статевої ідентичності, де б вони не відбувалися, і, зокрема, застосуванням смертної кари на цій базі”, - написано у заяві ЄС.

Євросоюз також закликав держави світу вжити необхідних заходів для того, щоб сексуальна орієнтація та статева самоіндентифікація не ставали приводом для кримінального переслідування, а порушення прав людини проти сексуальних меншин - ретельно розслідувалися.

До заяви ЄС також долучилися країни-кандидати Хорватія та колишня югославська республіка Македонія, а також Албанія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Вірменія.