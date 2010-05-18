Комітет ВР розгляне питання зняття недоторканності з Парубія та Гримчака

Завтра Регламентний комітет Верховної Ради України розгляне питання зняття недоторканності з народних депутатів Андрія ПАРУБІЯ та Юрія ГРИМЧАКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

«Завтра, в середу, розглядатиметься питання в Регламентному комітеті з приводу подання Генеральної прокуратури про позбавлення депутатської недоторканності тих колегах, які займалися порушеннями закону в залі 27-го числа», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він також зазначив, що питання про винесення питання про зняття депутатської недоторканності з народних депутатів у зал засідань Верховної Ради залежить від рішення фракцій. «Якщо буде консолідоване рішення, то протягом 20 днів це питання має бути розглянуте. Що стосується рішення Партії регіонів, то воно, знову таки, обговорюватиметься в рамках фракції, в рамках коаліції», - зазначив О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, попереднє рішення Партії регіонів про голосування за зняття недоторканності з двох народних депутатів уже є.

На запитання, чи можуть бути позбавлені недоторканності А.ПАРУБІЙ і Ю.ГРИМЧАК, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Якщо ми виноситимемо його (це питання) в зал, то, природно, це винесення буде узгоджено в рамках коаліції. Якщо воно буде узгоджено, то необхідна кількість голосів буде».