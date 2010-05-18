Депутатів від групи «За Україну!» викликають до прокуратури на допит щодо подій у ВР 27 квтіня
17:48, 18 травня 2010Право
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Зокрема, до прокуратури викликали В’ячеслава Кириленка, Ксенію Ляпіну, Володимира В’язівського, Лілію Григорович, Володимира Карпука, Івана Стойка та інших
Народних депутатів від групи «За Україну!» викликають до прокуратури для допиту стосовно подій у Верховній Раді 27 квітня.
Зокрема, до прокуратури викликали В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Ксенію ЛЯПІНУ, Володимира В’ЯЗІВСЬКОГО, Лілію ГРИГОРОВИЧ, Володимира КАРПУКА, Івана СТОЙКА та інших, повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!».
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