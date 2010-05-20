Опозиційний депутат заявив, що його побили в парламенті

Народний депутат від групи „За Україну!” Володимир КАРПУК подав заяву до Генпрокуратури та прокуратури міста Києва щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень депутатами з Партії регіонів у Верховній Раді 27 квітня.

Про це, як повідомляє сайт партії „За Україну!”, депутат сказав сьогодні, 20 травня, після допиту в прокуратурі.

Згідно з повідомленням В.КАРПУК долучив до заяви висновок медиків, які підтверджують нанесення йому травм. „В мене виявлено краніо-лицева травма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку і закритий перелом кісток носа зі зміщенням”, - повідомив член комітету ВР з питань охорони здоров`я.

„Я вимагаю, щоб була порушена кримінальна справа проти тих депутатів з Партії регіонів, які завдали мені тілесних ушкоджень”, - сказав В.КАРПУК. Також він долучив дані висновки медиків до кримінальної справи, за якою сьогодні допитували його та інших депутатів групи „За Україну!”.

„Щодо самого допиту, то все таки відчувається однобічна спрямованість в розслідуванні, - сказав він, - Звинувачують депутатів з групи „За Україну!” і при цьому ніяких звинувачень не висувають до депутатів з ПР. І я думаю, що ніхто з них на допитах не був”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці 12 із 17 народних депутатів групи «За Україну!» прийшли за викликом до слідчого відділу прокуратури Києва для надання показів у справі про події 27 квітня в парламенті.

Серед них – В.КИРИЛЕНКО, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Іван СТОЙКО, Ярослав КЕНДЗЬОР, Андрій ПАРУБІЙ, Григорій КУЛЬЧИНСЬКИЙ, Зіновій ШКУТЯК, Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, Ксенія ЛЯПІНА, Станіслав АРЖЕВІТІН, В.КАРПУК.