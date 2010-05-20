АМК оштрафував луцьку компанію за незаконну любов до солодкого

Антимонопольний комітет України (АМК) оштрафував ТОВ «Віва» (Луцьк) на 30 тис. грн. за несумлінну конкуренцію щодо компанії «Ферреро СПА» (Італія).

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні комітету.

За інформацією АМК, ТОВ «Віва» в зовнішньому оформленні упаковок батончиків «Бонутті» і «Бенітто» використовувало основні елементи дизайну відомих шоколадних батончиків «Kinder Bueno», виробництво й реалізацію яких в Україні здійснює ТОВ «Ферреро Україна», що входить до групи компаній «Ferrero».

Згідно із заявою «Ферреро», використання ТОВ «Віва» для своєї продукції упаковок, які містять основні елементи дизайну упаковки батончика «Kinder Bueno», є неправомірним використанням ділової репутації італійської компанії і може ввести в оману споживача.

Під час розслідування комітет встановив, що ТОВ «Віва» дійсно імітувало упаковку продукції «Ферреро» і, не вкладаючи коштів у рекламу та просування продукції, намагалося завоювати споживача.

Представник відповідача Вадим МАТВЕЄВ заявив, що ТОВ «Віва» визнає факт порушення конкурентного законодавства зі свого боку і вже усунуло всі вказані порушення.

Під час засідання АМК ухвалив рішення накласти штраф на відповідача в розмірі 30 тис. грн., «враховуючи складну економічну ситуацію в країні». При цьому під час засідання повідомлялося, що ТОВ «Віва» одержало дохід від реалізації в 2009 році на рівні 37 млн. грн.

Також у комітеті повідомили, що в АМК є ще одна справа, відповідачем за якою виступає ТОВ «Віва», – щодо імітації продукції компанії «Марс», зокрема, торгових марок «Снікерс», «Марс», «Баунті» і «Мілківей».