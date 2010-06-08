Затримано начальника управління ДАІ Сумської області

Начальника Управління ДАІ в Сумській області Віталія КАРМАЗІНА затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем, і взято під варту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар прокуратури Сумської області Олексій ДЕРЕВ’ЯНКО.

За його словами, кримінальну справу стосовно посадовців Управління ДАІ в Черкаській області, яке на той момент очолював В.КАРМАЗІН, порушила прокуратура Черкаської області ще 18 березня. Як повідомляв УНІАН, В.КАРМАЗІН очолив управління ДАІ в Сумській області 31 березня поточного року.

«Посадовців підозрюють у зловживанні службовим становищем згідно з частиною 3 статті 364 Кримінального кодексу України. Начальник ДАІ Сумщини В.КАРМАЗІН був викликаний до Черкас як свідок у кримінальній справі, але був затриманий і перебуває під вартою. Йому інкримінується перевищення влади або зловживання службовим становищем співробітником правоохоронних органів, що передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Також у цій справі проходять декілька черкаських бізнесменів», – розповів О.ДЕРЕВ’ЯНКО.