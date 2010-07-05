БЮТ та регіонали розійшлися щодо Венеціанської комісії

Народний депутат від БЮТ Віктор ШВЕЦЬ заявляє, що Верховна Рада має право ухвалити закон про судоустрій і статус суддів тільки після того як Венеціанська комісія надасть свої висновки до відповідного проекту закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЩВЕЦЬ заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій і голів парламентських комітетів.

В.ШВЕЦЬ зауважив, що стосовно даного законопроект є попередні висновки тільки окремих членів Венеціанської комісії.

«І тому я вважаю, що цей закон взагалі не можна виносити на розгляд Верховної Ради, поки не буде висновку Венеціанської комісії», - сказав В.ШВЕЦЬ.

У свою чергу, голова Комітету Верховної Ради з питань правосуддя, депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ наголосив, що парламент не повинен зволікати з розглядом проекту закону про судоустрій і статус суддів. Він зазначив, що цей законопроект повністю готовий до розгляду, і ВР може розглянути його вже у середу, 7 липня.

С.КІВАЛОВ також висловився проти того, щоб парламент розглядав законопроект про судоустрій і статус суддів лише після отримання висновків Венеціанської комісії.

«Немає жодних перешкод… Якщо ми будемо чекати висновок комісії, то лише затягнемо час», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні внесений Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ проект закону «Про судоустрій і статус суддів». Даний законопроект був зареєстрований у парламенті 31 травня 2010 року.

У БЮТ заявили, що багато положень законопроекту суперечать положенням Конституції.

1 липня прес-служба Міністерства юстиції повідомила, що Венеціанська комісія надіслала Мін’юсту попередні зауваження щодо проекту Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Уточнюється, що зауваження до законопроекту були підготовлені членами Венеціанської комісії Джеймсом ГАМІЛЬТОНОМ (Ірландія) та Ганною СУХОЦЬКОЮ (Польща).

2 липня член Венеціанської комісії Марина СТАВНІЙЧУК закликала парламент не ухвалювати законопроект «Про судоустрій та статус суддів» на поточній сесії.

Раніше Венеціанська комісія поінформувала Міністерство юстиції України, що експертний висновок на законопроект «Про судоустрій і статус суддів» планується розглянути на жовтневій сесії Венеціанської комісії.