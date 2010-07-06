Бурштин удостоївся закону

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про бурштин”.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 264 із 419 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачається затвердити спрощену процедуру отримання спеціальних дозволів на користування надрами для видобутку у Прип’ятському бурштиноносному районі бурштину-сирцю на родовищах і проявах, які не мають промислового значення, а також на реалізацію, зберігання, перевезення і обробку бурштину-сирцю на території України з метою недопущення несанкціонованого видобутку бурштину-сирцю, забезпечення вимог охорони довкілля, розвитку галузі обробки бурштину-сирцю, підвищення зайнятості населення.

Законопроектом також передбачається внесення змін і доповнень до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» і до Кримінального кодексу України.