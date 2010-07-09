У Києві СБУ припинила діяльність злочинної групи

Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрито організовану злочинну групу, члени якої причетні до надання послуг вітчизняним суб’єктам господарювання з незаконного перерахування валютних коштів за кордон і переведення безготівкових коштів у готівку.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронцями встановлено, що з метою здійснення протиправної діяльності члени групи використовували документи понад 30 підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих за разову грошову винагороду на підставних осіб.

Протягом 2009-2010 років на рахунки цих комерційних структур надійшло від суб’єктів господарювання за безтоварними операціями за підробленими фінансово-господарськими документами понад 3,2 млрд. грн.

За даним фактом Службою безпеки порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

2 липня у ході проведення спеціальної операції у Києві зловмисників затримано. Під час обшуку в офісному приміщенні „конвертаційного центру” співробітники спецслужби виявили та вилучили понад 6 мільйонів гривень та 210 тисяч доларів США готівкою, отриманих внаслідок незаконних фінансових операцій, пов’язаних з переведенням безготівкових грошових коштів у готівку. Крім того, вилучено печатки фіктивних підприємств і фіктивну фінансово-господарську документацію.

На рахунки суб’єктів господарювання задіяних у протиправній фінансовій схемі накладено арешти.

Слідство триває.