Прокуратура Запорізької області порушила справу проти голови райсуду
За свідомо незаконні рішення
Слідчим відділом прокуратури Запорізької області порушено кримінальну справу за фактом винесення головою районного суду свідомо незаконних рішень.
Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Запорізької області Мар`яна ПІСКУНОВА, підставою для порушення кримінальної справи стали результати дослідчої перевірки, в ході якої було встановлено, що ”впродовж 2008-2009 рр. на порушення вимог Перехідних положень Земельного кодексу України суддею винесено 79 рішень у цивільних справах, якими визнані дійсними договори міни земельних ділянок сільгосппризначення на зерно пшениці і право власності на земельні ділянки”.
”На сьогодні за апеляційними скаргами прокуратури ці рішення визнані незаконними і скасовані”, - повідомила М.ПІСКУНОВА.
За її словами, дії судді кваліфікуються як здійснення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 375 Кримінального кодексу України - ”Ухвалення суддею свідомо неправосудного вироку, рішення або постанови”. Як покарання дана стаття КК передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. Ведеться слідство.