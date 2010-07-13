Прокуратура Запорізької області порушила справу проти голови райсуду

Слідчим відділом прокуратури Запорізької області порушено кримінальну справу за фактом винесення головою районного суду свідомо незаконних рішень.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Запорізької області Мар`яна ПІСКУНОВА, підставою для порушення кримінальної справи стали результати дослідчої перевірки, в ході якої було встановлено, що ”впродовж 2008-2009 рр. на порушення вимог Перехідних положень Земельного кодексу України суддею винесено 79 рішень у цивільних справах, якими визнані дійсними договори міни земельних ділянок сільгосппризначення на зерно пшениці і право власності на земельні ділянки”.

”На сьогодні за апеляційними скаргами прокуратури ці рішення визнані незаконними і скасовані”, - повідомила М.ПІСКУНОВА.

За її словами, дії судді кваліфікуються як здійснення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 375 Кримінального кодексу України - ”Ухвалення суддею свідомо неправосудного вироку, рішення або постанови”. Як покарання дана стаття КК передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. Ведеться слідство.