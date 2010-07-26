У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 100 млн. грн.

У Києві ліквідовано конвертаційний центр, діяльність якого була спрямована на надання послуг суб`єктам господарювання з мінімізації податкових зобов’язань, конвертації безготівкових коштів у готівку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації у Києві, організаторами центру було подружжя з Києва. Клієнтами ж виступали як столичні підприємства, так і підприємства інших регіонів.

Для здійснення даної діяльності орендувалися офісні приміщення у різних районах столиці. В офісах знаходились бухгалтери, які вели тіньову бухгалтерію, проводили перерахунки грошових коштів за допомогою системи «клієнт – банк» та зберігались печатки фіктивних підприємств і готівка.

Під час обшуків у офісах конвертаційного центру були вилучені різноманітні печатки, штампи, документи і бланки фіктивних фірм і навіть записи з обліком тіньових коштів.

За період протиправної діяльності оборот конвертаційного центру склав понад 100 млн. грн.

Як зазначив перший заступник голови ДПА у м. Києві – начальник податкової міліції, генерал-майор Ігор ЗАВАЦЬКИЙ, за попередніми даними, послугами цього центру скористались не менше 50 суб’єктів підприємницької діяльності. “По підприємствам, які були клієнтами та користувались послугами центру, вже проведено близько 300 перевірок, за результатами яких їм донараховано понад 60 млн. грн. податків», - сказав він.

За даними ДПА Києва, лише готівки у одному з офісів зловмисників податківці знайшли понад 400 тис. грн., 35 тис. дол. та 6 тис. євро. Вони поповнять державний бюджет України.

Організатора конвертаційного центру затримано в порядку ст.115 КПК України. Ведеться слідство.

Загалом з початку року столичними податківцями припинено діяльність 7 конвертаційних центрів, поінформували в прес-службі.