Порушено понад 40 кримінальних справ за розповсюдження наркотиків в Інтернеті

Міліція порушила більш як 40 кримінальних справ за фактами розповсюдження наркотиків через мережу Інтернет.

PПро це сьогодні повідомив журналістам начальник департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України Геннадій ЛІСКОНОГ.

Він зазначив, що після зауважень Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо ситуації з розповсюдженням наркотиків в Україні міліція активізувала дії, спрямовані на протидію таким фактам.

«Порушено більше 40 справ, притягнуто 20 осіб за розповсюдження наркотиків в Інтернеті», - сказав Г.ЛІСКОНОГ.

Він зазначив, що серед затриманих також - представники правоохоронних органів.

Загалом, за інформацією Г.ЛІСКОНОГА, 2-3% розповсюджувачів наркотиків використовують для цього Інтернет.