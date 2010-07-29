Порушено понад 40 кримінальних справ за розповсюдження наркотиків в Інтернеті
Притягнуто 20 осіб
Міліція порушила більш як 40 кримінальних справ за фактами розповсюдження наркотиків через мережу Інтернет.
PПро це сьогодні повідомив журналістам начальник департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України Геннадій ЛІСКОНОГ.
Він зазначив, що після зауважень Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо ситуації з розповсюдженням наркотиків в Україні міліція активізувала дії, спрямовані на протидію таким фактам.
«Порушено більше 40 справ, притягнуто 20 осіб за розповсюдження наркотиків в Інтернеті», - сказав Г.ЛІСКОНОГ.
Він зазначив, що серед затриманих також - представники правоохоронних органів.
Загалом, за інформацією Г.ЛІСКОНОГА, 2-3% розповсюджувачів наркотиків використовують для цього Інтернет.