Міліціонерам хочуть дозволити «підробітки»

Начальник Головного управління МВС України в Криму Олександр ПРОСОЛОВ має намір ініціювати ухвалення Верховною Радою України законопроекту, який дозволив би міліціонерам займатися в неробочий час діяльністю, що не суперечить інтересам служби.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МВД за підсумками візиту до Криму литовських поліцейських.

О.ПРОСОЛОВ «зацікавився тим, що литовський поліцейський має право у вільний від роботи час займатися іншою діяльністю, якщо вона не суперечить інтересам служби. Ознайомившись з досвідом литовських колег, О.ПРОСОЛОВ вирішив вийти з ініціативою нового законопроекту, що стосується позаробочої діяльності міліціонерів, до Верховної Ради України», говориться у прес-релізі.

За даними кримської міліції, литовців найбільше зацікавило забезпечення в Криму громадського порядку під час масових заходів, оскільки «такі в Литві - явище нечасте».