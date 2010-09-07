Польський суд розгляне питання про екстрадицію українця 13 вересня
Перебував у розшуку за скоєння крадіжок
Польський суд 13 вересня розгляне питання про екстрадицію затриманого в липні у Польщі громадянина України за скоєні 12 років тому злочини.
Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар Окружної прокуратури у Вроцлаві Малгожата КЛАУС.
Вона зазначила, що українські правоохоронці надіслали всі необхідні для розгляду справи матеріали.
Прес-секретар не надала більше деталей.
Як повідомляв УНІАН, у липні Головне управління МВС у Вінницькій області поінформувало про затримання у Польщі 38-річного уродженця Київської області.
Прокуратура у Вроцлаві повідомила, що суд обрав затриманому як запобіжний захід підписку про невиїзд, оскільки підтвердив його місце постійного проживання у Польщі.
М.КЛАУС не виключила, що суд може відмовити в екстрадиції, оскільки українець постійно живе та легально працює у Польщі.
Довідка УНІАН. Затриманий українець з 1998 року перебував у розшуку за скоєння крадіжок колективного та індивідуального майна в складі організованої злочинної групи на території Тульчинського району Вінницької області.
Українцю та трьом іншим членам злочинної групи, яких вдалося затримати в Україні, інкримінуються крадіжки на суму понад 150 тис. грн.
За даними українських правоохоронців, українець у Польщі одружився та виховує 5-річну доньку.