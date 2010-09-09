Льовочкін прогнозує, що Президент внесе проект нової Конституції

Найоптимальнішим шляхом здійснення конституційних змін в Україні глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН бачить внесення нового проекту Конституції України. Таку думку він висловив під час зустрічі з журналістами в АП.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами С.ЛЬОВОЧКІНА, тема необхідних для розвитку країни конституційних змін дебатується в українському суспільстві протягом останніх років, що свідчить про її безумовну актуальність. Він нагадав, що фактично йшло обговорення трьох шляхів зміни Конституції. Зокрема, як варіант розглядається внесення нового проекту Конституції. Глава АП нагадав, що кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував свій варіант закону, вважаючи систему влади в країні після внесення конституційних поправок 2004 року розбалансованою, і з цим проектом кожен бажаючий може ознайомитись на сайті Партії регіонів.

Іншим шляхом, за словами С.ЛЬОВОЧКІНА, є розробка окремих законів, якими можна внести зміни до Конституції, і проекти таких законів, нагадав він, також останніми роками з’являлись.

Нарешті, ще одним шляхом зміни Конституції може стати повернення до Конституції 1996 року, якщо Конституційний Суд винесе відповідний негативний вердикт щодо процедури прийняття змін до Конституції 2004 року.

Водночас, С.ЛЬОВОЧКІН прогнозує, що Президент В.ЯНУКОВИЧ внесе новий проект Основного Закону країни. Відштовхуючись, зокрема, від вже згаданого проекту кандидата в Президенти В.ЯНУКОВИЧА, він, очевидно, пропонуватиме базовий варіант, сказав С.ЛЬОВОЧКІН, але, ”як справжній лідер, буде слухати інші думки”.

”Очевидно, - підсумував глава АП, - треба створювати Конституційну раду чи асамблею, залучати найкращих фахівців з конституційного права, вдосконалювати закон, виносити його на обговорення, досягати консенсусу, і шукати механізми імплементації”.