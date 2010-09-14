Майже 800 тис. українських чоловіків сплачують аліменти примусово

Майже 800 тис. українських чоловіків сплачують аліменти на утримання неповнолітньої дитини у примусовому порядку за рішенням судів.

Про це повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ з посиланням на дані роботи органів державної виконавчої служби Мін‘юсту з початку 2010 року, поінформували УНІАН в прес-службі Міністерства юстиції.

При цьому понад 10 тис. чоловіків в Україні не платять аліменти навіть примусово.

За його словами, протягом 2010 року на виконанні в органах державної виконавчої служби перебувало 766 тис. 794 виконавчих документів про примусове стягнення аліментів (включаючи рішення іноземних судів). Міністр нагадав, що обов’язок батьків утримувати дітей до досягнення останніми повноліття визначений статтею 51 Конституції України, а також статтею 180 Сімейного кодексу України. У разі ухилення батьків від виконання цього обов’язку, кошти на утримання дітей стягуються з них в судовому порядку.

Загалом, у порівнянні з 2009 роком, кількість виконавчих документів про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини зменшилася по Україні на 1,5 відсотка.

Проте у низці регіонів, зокрема Волинській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Одеській областях, а також у Криму та у Києві, кількість рішень судів про примусове стягнення аліментів зросла з початку 2010 року на 1-4%.

Крім того, за словами міністра юстиції, у понад 10 тис. випадків державні виконавці змушені були направити до правоохоронних органів подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності 10 тис. 107 осіб, які не сплачують аліменти навіть у примусовому порядку. Підставою для цього ставали ігнорування боржниками викликів та попереджень державних виконавців, неявка на виклик без поважних причин, приховування отриманих доходів, а також приховування, у разі працевлаштування, даних про наявність обов’язку зі сплати аліментів від адміністрації підприємства тощо.

На сьогодні органи внутрішніх справ задовольнили 2 тис. 165 таких подань.

Міністр юстиції нагадав, що у разі злісного ухилення від сплати встановлених рішенням суду аліментів, статтею 164 Кримінального кодексу України передбачено штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин, або виправні роботи на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років. Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.

Разом з тим, наголосив міністр юстиції, на сьогодні залишається не розглянутим кожне третє подання державних виконавців щодо притягнення до кримінальної відповідальності через ухилення від сплати встановлених рішенням суду аліментів.