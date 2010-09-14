ТВі подав позов до Нацради з телерадіомовлення

Телеканал «ТВі» сьогодні подав позов в Окружний адміністративний суд Києва до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТВі, телеканал просить визнати не чинним та скасувати рішення Національної ради №1276 від 8 вересня 2010 року «Про анулювання додатків 1, 5, 6, 6/а, 7, 8 до ліцензії на мовлення НР № 1021-м від 28.10.2009р.»

Прес-служба нагадує, що 8 вересня 2010 року Нацрада своїм рішенням №1276 вирішила анулювати додатки до ліцензії на ефірне мовлення телеканалу ТВі (телерадіокомпанія «ТелеРадіоСвіт»).

“Телеканал ТВі від самого початку наголошував на відсутності у Національної ради повноважень анульовувати додатки до ліцензій. Як зазначалось під час засідання Національної ради, де приймалось рішення №1276, законодавство не наділяє Нацраду повноваженнями анульовувати додатки до чинних ліцензій на мовлення. Водночас статтею 19 Конституції України Національна рада зобов’язана діяти виключно в тих межах повноважень, що встановлені законами України. Національна рада, не звертаючи увагу на озвучену під час засідання позицію телеканалу ТВі, вирішила вийти за межі своїх повноважень та анулювати додатки до ліцензії, не маючи для цього відповідних правових підстав”, - наголошують у ТВі.

Таким чином, підкреслюють на телеканалі, згідно з рішенням Нацради, телеканал ТВі залишився з ліцензією на мовлення, яка є чинною, але яка не містить цілого ряду обов’язкових додатків до неї, що прямо суперечить вимогам статті 27 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

“Окрім того, своїм рішенням Національна рада вирішила анулювати додатки до ліцензії, а потім ці анульовані додатки привести у відповідність до інших своїх рішень. При цьому рішення №1276 не містить жодних правових пояснень, як можна вже анульований додаток привести у відповідність хоча б до чого-небудь”, - йдеться у повідомленні.

“Не зважаючи на той досвід боротьби у судових органах, який набутий телеканалом ТВі останнім часом, на каналі все ж таки сподіваються, що в цьому випадку суд винесе законне рішення, в тому числі із врахуванням встановленої законом компетенції Національної ради”, - зазначає прес-служба ТВі.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня на своєму засіданні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду скасувала свої попередні рішення від 27 січня 2010 року про визначення переможців конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням вільних телеканалів. Окрім цього, було ухвалено рішення про анулювання двох ліцензій на ефірне мовлення (телебачення) “5 каналу” та анулювання низки додатків до ліцензії на мовлення телеканалу ТВі.

”Ми анулюємо старі додатки і видамо нові з тими частотами, які були в компанії до проведення цього конкурсу. У триденний термін ми повідомляємо канал - канал подає заяву, і, враховуючи суспільний резонанс, на найближчому засіданні розглянемо ці заяви”, - сказав голова Національної ради Володимир МАНЖОСОВ.

У свою чергу юрист каналу ТВі Юрій КРАЙНЯК висловив заперечення щодо такого рішення. На його переконання, Нацрада перевищила свої повноваження, коли анулювала додатки до ліцензій.

Довідка УНІАН. 8 червня 2010 року Київський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позовні вимоги медіа-холдингу U. A. Inter Media Group, скасувавши рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2009 року про результати конкурсу, відповідно до якого TBi отримав 33 частоти, ”5 канал” – 26 частот.

30 серпня Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про надання частот телеканалам ТВi і ”5 канал”.

Телеканал ТВі заявив про намір оскаржити це рішення у Вищому адміністративному суді України.