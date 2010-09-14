У справі про смерть студента Індила проводяться додаткові допити

У кримінальній справі про смерть в Шевченківському районному відділі міліції студента Ігоря Індила проводяться додаткові допити свідків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив заступник прокурора столиці Григорій ОСТАФІЙЧУК.

За його словами, крім того, працівники прокуратури призначили повторну судово-медичну експертизу, ще раз відпрацьовуються всі ті місця, де у день смерті перебував потерпілий.

Як зазначив Г.ОСТАФІЙЧУК, у прокуратурі сподіваються протягом місяця отримати висновки експертів.

«Ми не тільки керуємося своїми переконаннями, але й міжнародними актами, які дадуть можливість встановити істину і поставити крапку в цій справі. Ми робимо все можливе, і найближчим часом сподіваємося закінчити розслідування», - сказав заступник прокурора Києва.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня 2010 року телеканал «1+1» повідомив, що дільничний міліціонер забрав з одного з гуртожитків Києва студента І.Індила у відділення міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

У міліції зазначили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». У міліції спростували інформацію про те, що студент помер внаслідок дій правоохоронців.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції, в якому загинув І.Індило.

9 вересня в інтерв`ю журналу «Профіль» генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що слідство у кримінальній справі про смерть студента І.Індила буде завершене не раніше жовтня.