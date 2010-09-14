Міліція розкрила вбивство музиканта Сергія Звенигородського

Міліція Полтавської області розкрила вбивство музиканта Сергія Звенигородського на фестивалі аматорського мистецтва «Вйо, Кобеляки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила інспектор Відділу зі зв`язків із громадськістю УМВС Алла КВИТА.

Вона нагадала, що 28 серпня в Кобеляках на березі річки Ворскла проводився фестиваль аматорського мистецтва «Вйо, Кобеляки». На захід прибуло чимало любителів рок-музики, серед яких і 42-річний С.Звенигородський, відомий у своєму колі рок-музикант. Опівночі люди знайшли його мертвим на березі річки Ворскла. Лікарі констатували: смерть чоловіка наступила внаслідок механічної асфіксії, шляхом задушення.

«У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу злочинця. Нею виявилася 16-річна жителька села Лещинівка Кобеляцького району», - повідомила А.КВИТА.

Вона розповіла, що «за словами свідків, того вечора на фестивалі полтавчанин випив чимало. Неподалік наметового містечка, де поселилися учасники фестивалю, він познайомився з неповнолітньою дівчиною. Зав`язалася розмова, і пара відійшла подалі від людей, до річки».

«За словами дівчини, під час їх спілкування музикант почав до неї приставати, а тому вона вдарила його палицею по голові. Після цього вона схопила підтяжки і обкрутила їх навколо голови», - сказала А.КВИТА.

Начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей УМВС України у Полтавській області Жанна АХИДЖАНЯН зазначила, що на момент скоєння злочину неповнолітня на обліку в кримінальній міліції не перебувала. До кримінальної і адміністративної відповідальності вона не притягувалася. З боку односельців характеризувалася позитивно.

Зараз проти дівчини порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Слідчі дії за даним фактом продовжуються.

Як повідомлялося, С.ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ відомий публіці під псевдонімом Маріо. Він грав на клавішних. С.Звенигородський був ветераном війни в Афганістані.