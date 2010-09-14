У Херсонській області затримано ґвалтівника двох пенсіонерок

Каховський райвідділ міліції Херсонської області затримав 53-річного чоловіка, який підозрюється у двох зґвалтуваннях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління МВС України у Херсонській області.

Згідно з повідомленням, 6 вересня до чергової частини райвідділу звернулася 70-річна пенсіонерка із заявою про те, що її зґвалтував односелець. Приїхавши на місце події, міліціонери з`ясували, що 60-річна господиня будинку, де сталося зґвалтування, теж стала жертвою насильника.

Як з`ясувалося, насильник виявився родичем 60-річної жінки, господині будинку. Ще 5 вересня він прийшов до неї в гості і, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, зґвалтував її. Вона, проте, не звернулася до міліції і, боячись повернення насильника, запросила до себе на ніч 70-річну подругу. Але вже наступного вечора насильник увірвався до них у будинок, і тепер зґвалтував подругу родички.

За даним фактом порушено справу за ст. 152 Кримінального Кодексу України (”зґвалтування”, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років).