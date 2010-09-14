На Житомирщині порушено справу проти підсліпуватого єгеря

На Житомирщині порушено кримінальну справу проти єгеря-браконьєра, який застрелив лося, прийнявши його за кабана.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського райвідділу УМВС України з посиланням на заступника начальника сектору дільничних інспекторів Сергія ДЕМЕДЮКА.

За його словами, правоохоронці райвідділу разом з працівниками Тригірського військово-мисливського господарства затримали 44-річного браконьєра неподалік від села Глибочок Житомирського району.

«Затриманий сказав, що він нібито не знав, що стріляє у лося, йому здалося, що це - дикий кабан, а якби знав, що це - лось, то не стріляв би»,- зазначив С.ДЕМЕДЮК.

Він нагадав, що сезон полювання в області ще не розпочато, а стріляти у лося категорично заборонено, оскільки за останні кілька років поголів’я цих тварин в Україні значно скоротилося .

«Затриманий розповів, що раніше працював єгерем на кордоні Малинського та Народицького районів Житомирщини, однак звільнився через маленьку зарплату та останнім часом підробляв збиранням металобрухту»,- сказав С.ДЕМЕДЮК.

З місця події вилучено речові докази - мисливську рушницю, патрони, ніж тощо.

За цим фактом слідчий відділ Житомирського райвідділу УМВС України в Житомирській області порушив кримінальну справу за ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України (порушення правил мисливства та незаконне полювання у заповідниках) . Порушнику закону загрожує - в залежності від рішення суду - штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів, або позбавлення волі до трьох років.