На Донеччині син погрожував матері гранатою, вимагаючи 50 грн.

Правоохоронці Донецькій області вилучили гранату, якою син погрожував матері, вимагаючи 50 грн.

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

Згідно з повідомленням, днями до чергової частини Червоноармійського міськвідділу міліції надійшов дзвінок від місцевої мешканки, яка заявила, що її син у дворі приватного будинку загрожує підірвати гранату. Слідчо-оперативна група негайно виїхала на місце події.

Прибувши на місце і опитавши сусідів, які знаходилися на вулиці, правоохоронці з`ясували, що, перебуваючи у дворі будинку, 40-річний чоловік вимагав у матері 50 грн., погрожуючи підірвати предмет, схожий на гранату. Щоб не піддавати людей небезпеці у разі вибуху, співробітники міліції вивели людей в безпечне місце, а потім затримали зловмисника.

У дворі будинку зловмисника, справді, було знайдено гранату. Правоохоронці евакуювали людей і оточили територію.

В обласному УВС відзначили, що для знешкодження небезпечного предмету було викликано фахівців - вибухотехніків, які, оглянувши гранату, виявили, що в ній відсутня вибухова речовина, тому вона не є небезпечною.

У Червоноармійському міськвідділі міліції пояснили, що за даним фактом у порушенні кримінальної справи було відмовлено, «оскільки граната виявилася без вибухової речовини».

Проводиться дослідча перевірка, належить з’ясувати, як у 40-річного раніше судимого громадянина опинилася граната.