Литвин ініціює спецзасідання з нагоди 60-річчя Декларації прав людини

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН ініціюватиме проведення спеціального засідання парламенту з нагоди 60-річчя Декларації прав людини.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, голова парламенту повідомив на прес-конференції у м. Березне Рівненської області.

«Я пропонуватиму Верховній Раді Україні прийняти рішення у другій декаді жовтня провести спеціальне засідання, присвячене 60-річчю Декларації прав людини», - сказав він. На думку В.ЛИТВИНА, на такому засіданні варто проаналізувати, як реалізуються положення цього документу, які є проблеми у цій сфері.

До участі у засіданні, вважає керівник парламенту, мають бути запрошені представники європейських інституцій, у тому числі, і Європейського Суду з прав людини. Він нагадав, що Україна є сумнім лідером за кількістю звернень до цієї судової інстанції, і додав, що «це означає, що у нас дома щось не так роблять».

*** Загальна декларація прав людини була ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року