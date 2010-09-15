Азаров обіцяє кримінальну відповідальність за отруєних школярів

Винні у харчовому отруєнні дітей у школі в Євпаторії нестимуть кримінальну відповідальність

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів України.

Він наголосив на тому, що попередня влада не приділяла достатньої уваги забезпеченню охорони здоров’я України. «А зараз ми маємо ситуацію, коли, наприклад, якість харчування наших дітей на тривалий час випадає з поля зору відповідних контролюючих органів. Отруєння 67 дітей у Євпаторії насправді виявило хронічний небезпечний стан справ у цій системі», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що особисто займався цим нещасним випадком. М.АЗАРОВ висловив занепокоєння тим, що санепідемстанція має право перевіряти харчоблоки у школах лише один раз на рік. «Скажіть, колеги, скажіть, шановні журналісти, для кого з вас це було б гарантією безпеки ваших дітей?», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що керівництво шкіл не вимагає від персоналу харчоблоків підтвердження їх професійної підготовки і не виставляє кваліфікаційних вимог, а також щорічних медичних оглядів. «Продукти не перевіряють, умови їх зберігання теж. Від фірми, з якою укладають контракт на харчування дітей, нічого не вимагають. Все це ніщо інше, як дерегуляція здорового глузду і відповідальності за здоров’я дітей. І це не поодинокий випадок - вже складається система. Конкретні винуватці отруєння дітей, звичайно, нестимуть покарання, кримінальна справа розслідується», - сказав М.АЗАРОВ.

На його думку, необхідно жорстко припинити «дерегуляцію здорового глузду». За його словами, покращення умов для ведення бізнесу є принциповим курсом уряду, але не можна послаблювати контролю за тими сферами, які безпосередньо впливають на здоров’я людей.

Як повідомляв УНІАН, 10-12 вересня були госпіталізовані 67 дітей, які отруїлися в школі № 12 в Євпаторії.

Міліція порушила кримінальну справу за статтею «неналежне виконання обов`язків з охорони життя і здоров’я неповнолітніх».

13 вересня міністр охорони здоров`я України З.МИТНИК доручив Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ у тижневий термін перевірити харчоблоки всіх навчальних закладів держави.