108 вчених з усіх університетів світу підписали лист-протест до СБУ

17:16, 15 вересня 2010
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На підтримку історика Забілого

108 європейських, українських та американських вчених, які представляють академічну світову спільноту, підписали лист на підтримку історика, директора музею-меморіалу „Тюрма на Лонцького” Руслана ЗАБІЛОГО.

У переданому УНІАН листі, зокрема, зазначається, що “багато хто з нас підписує цю петицію попри те, що ми ніяк не погоджуємося з тією політичною лінією, прибічником якої є Руслан ЗАБІЛИЙ, та з його поглядами на українську історію. Рішуче виступаючи проти політизації історії, яка стала особливо помітною в останні роки, під час «помаранчево-біло-блакитних» дебатів, ми, однак, переконані, що успіх наукових дискусій залежить передовсім від вільного обігу ідей і доступу до історичних джерел, хай якими контроверсійними вони є”.

У зверненні, підписаному вченими із Колумбійського, Гарвардського, Кембриджського університету, а також університетів Канади, Німеччини, Польщі, Австрії, Угорщини та інших країн, зазначається: “Справді демократична й незалежна Україна повинна знати всю правду про свою історію і сприяти вільному її вивченню. Таке дослідження історії може відбуватися лише за умови широкого доступу до українських архівів. З огляду на факти, що мали місце у минулому – заборона допуску до архівів та бібліотек, переслідування інших поглядів, заперечення академічної свободи, ізоляція України від міжнародної академічної спільноти, – кожен український уряд повинен бути особливо уважним, щоб не допустити відродження подібної практики”.

Саме тому, зазначають вчені, переслідування “Р.ЗАБІЛОГО сигналізує про повернення до сумної і небезпечної практики тоталітарного минулого. Ми вважаємо цей інцидент особливо тривожним на тлі попередніх незаконних дій СБУ стосовно академічної спільноти та громадянського суспільства, які розпочалися в Україні з приходом нової влади”.

Як повідомляв УНІАН, історика Р.ЗАБІЛОГО 8 вересня затримали в Києві працівники СБУ. Його звинуватили в тому, що він нібито хотів передати третім особам матеріали, що становлять державну таємницю. У Р.ЗАБІЛОГО вилучили персональний ноутбук та цифрові носії.

Також СБУ провела обшук у кабінетах працівників музею “Тюрма на Лонцького” у Львові, де вилучила два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів, а також відео-свідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років.

9 вересня СБУ розповсюдила повідомлення про те, що Службою безпеки України порушено кримінальну справу за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю.

«Встановлено, що співробітник СБУ Р.ЗАБІЛИЙ з метою передачі третім особам несанкціоновано зібрав відомості, що становлять державну таємницю. 8 вересня 2010 року після прибуття зі Львова до Києва він був затриманий із цими відомостями. Наразі встановлюється коло осіб, яким призначалась зазначена інформація».

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