У СБУ пояснили обшуки ТОВ “Рось”, що належить депутату Семинозі

Служба безпеки України викрила незаконну схему привласнення щонайменше 4 млн. грн. бюджетних коштів, що належать комунальному підприємству «Київський міський центр зайнятості».

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

У ході слідства в рамках кримінальної справи, порушеної Службою безпеки України за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Встановлено, що посадові особи Центру незаконно перерахували бюджетні кошти на рахунки низки приватних підприємств (близько 10) за нібито надані господарські послуги. Пізніше ці гроші були акумульовані на рахунку однієї фірми, а саме ТОВ «Рось-1».

29 вересня ц. р. у рамках кримінальної справи за санкцією суду проведено обшуки в приміщенні цього підприємства. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники СБУ обшукали два офіси в Києві по вул. Спаській та по вул.Фрунзе ТОВ “Рось”, директором якої є депутат Київради від БЮТ Володимир СЕМИНОГА.

Партія «Батьківщина» пов’язує такі дії СБУ з виборчою кампанією у місцеві органи влади і брутальними діями чинної влади щодо рейдерського захоплення регіональних організацій «Батьківщини», зокрема, намірами влади знищити фракцію БЮТ в Київраді.