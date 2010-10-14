Справа Чорновола знову почала рухатися

Народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ має намір найближчим часом зустрітися з генеральним прокурором і слідчим у справі загибелі його батька В`ячеслава Чорновола.

Про це Т.ЧОРНОВІЛ сказав сьогодні під час інтернет-конференції на сайті Liga.net.

“Справа про вбивство мого батька почала знову рухатися в адекватному напрямку, але потім, як видається, знову зникла політична воля. Постараюся найближчим часом зустрітися в черговий раз з генеральним прокурором і слідчим”, - повідомив він.

Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що є факти, які підтверджують, що його батько був убитий: “Не можу багато говорити про матеріали слідства, але є факти, які безумовно підтверджують, що це було вбивство”.

“Бачу всі підстави вірити, що якщо не замовники, то принаймні організатори точно будуть встановлені і покарані”, - додав Т.ЧОРНОВІЛ.

Як повідомляв УНІАН, В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.

23 січня 2009 року народні депутати з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ярослав КЕНДЗЬОР та Ігор СТОЙКО заявили, що мають дані від свідків про те, що В.Чорновіл та його водій Євген Павлов після зіткнення з вантажівкою були живі, але їх «добила» кастетом невідома особа. Я.КЕНДЗЬОР наголосив, що судмедексперти зафіксували той факт, що на черепі і В.Чорновола, і Є.Павлова містяться «лінійні чотири удари, які могли бути зроблені ззовні… зокрема кастетом».

Як зазначав Я.КЕНДЗЬОР, встановлено, що 25 березня 1999 року в Кіровоградській області за В.Чорноволом здійснювалися негласні заходи спостереження, якими керував один із високопосадовців Департаменту ДАІ МВС України.

24 січня у прес-службі Генпрокуратури повідомили, що відомство проводить перевірку інформації щодо насильницької смерті В.Чорновола та його водія Є.Павлова після зіткнення з вантажівкою 25 березня 1999 року.