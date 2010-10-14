Екс-суддя КС пророкує протистояння в суспільстві

УНІАН. Рішення Конституційного Суду України про скасування політичної реформи 2004 року призведе до протистояння в суспільстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив колишній суддя КС Микола КОЗЮБРА сьогодні під час засідання круглого столу «Чи є правова культура цінністю для українського суспільства. Розмова на тлі останнього рішення Конституційного Суду».

«Рішення Конституційного Суду призведе до протистояння в суспільстві, до хаосу», - сказав він.

На його думку, це пов’язано з тим, що у рішенні КС є різночитання у мотивувальній та резолютивній частинах.

При цьому, за його словами, скасування політреформи є великим кроком до «де-юридизації суспільства».

В той же час, за словами М.КОЗЮБРИ, в Україні відбулося скасування європейської системи контролю парламенту за діяльністю уряду.

Крім того, він висловив думку, що КС не мав права втручатись в «установчу владу», яка прийняла Конституцію України у 1996 році.

«Незважаючи, що Конституцію приймала Верховна Рада, це все ж таки був акт установчої влади, і КС не мав права втручатись в установчу владу», - зазначив М.КОЗЮБРА, наголосивши, що КС міг зобов’язати парламент привести зміни до Конституції у відповідність до ст. 13 Основного Закону.

У свою чергу почесний голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ під час круглого столу висловив думку, що скасування політреформи буде мати негативні наслідки для держави і чинної влади.

Зокрема, він зазначив, що Президент України, отримавши великі повноваження, буде змушений давати численні доручення чиновникам Адміністрації Президента, що, на думку О.МОРОЗА, призведе до постійної конкуренції за вплив на главу держави.