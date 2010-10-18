Прокуратура про перші висновки щодо аварії на переїзді у Київській області

Шлагбаум на залізничному переїзді у Київській області, де автомобіль “швидкої допомоги” зіткнувся із потягом, працював із запізненням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Київської області Олександр ГАРДЕЦЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції.

Прокурор зауважив, що, за інформацією працівників обласної прокуратури, “переїзд у цей день працював у незвичному режимі”. Він пояснив, що додатковий шлагбаум, через який намагався проїхати автомобіль “швидкої”, працював із запізненням, тобто на момент, коли “швидка” намагалася перетнути залізничну колію, він вже мав бути закритий.

О.ГАРДЕЦЬКИЙ сказав, що слідчі прокуратури намагаються відтворити ситуацію, яка склалася на момент перетину “швидкою” залізничної колії.

За словами прокурора області, якщо підтвердиться інформація про несправність шлагбаума, то “будуть питання до працівників залізниці”.

О.ГАРДЕЦЬКИЙ також повідомив, що доручив своїм підлеглим проконтролювати стан усіх залізничних переїздів у Київській області.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДАІ, 13 жовтня о 21.00 на залізничному переїзді в селі Тарасівка Києво-Святошинського району водій автомобіля “УАЗ” (“швидка медична допомога”), рухаючись із включеними проблисковими маячками у напрямку Боярки до Києво-Святошинської центральної районної лікарні, виїхав на залізничний переїзд при працюючій звуковій і світловій сигналізації і зіткнувся з пасажирським поїздом “Київ - Трускавець”.

За попередніми даними, водій “швидкої допомоги” здійснив об`їзд транспорту, що зупинився перед закритим шлагбаумом і виїхав по зустрічній смузі руху на залізничні колії.

Машина “швидкої допомоги” перевозила до лікарні вагітну жінку, 1990 р.н., яку супроводжував її чоловік. У результаті ДТП жінка та її чоловік 1985 р.н. від одержаних травм загинули на місці події, а водія і фельдшера “швидкої” було доставлено до лікарні.