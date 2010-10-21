Мін’юст видав роз’яснення: оренда житла не реєструватиметься

Міністр юстиції Олександр Лавринович підписав наказ про затвердження Методичних рекомендацій стосовно державної реєстрації права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їхніми окремими частинами. Рекомендації видано на численні запити БТІ, нотаріусів та громадян у зв’язку зі змінами в законодавстві в частині державної реєстрації прав на нерухомість.

Як відомо, 16 березня 2010 року набрав чинності Закон України від 11 лютого 2010 року № 1878-VI "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України". Законом вводяться нові норми, що встановлюють обов’язковість державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, що виникають, зокрема, і на підставі укладених договорів.

У методичних рекомендаціях наголошується, що обов’язковість державної реєстрації такого речового права як найму чи оренда не поширюються на правовідносини, що виникають з договорів найму житла. З огляду на загальні засади регулювання відносин найму (оренди), що визначені Цивільним кодексом України, а також виходячи із положень указаного Закону, норми щодо обов’язковості держреєстрації права користування (найму, оренди) стосуються лише будівель або інших капітальних споруд, їхніх окремих частин.

У рекомендаціях надано роз’яснення стосовно державної реєстрації права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їхніми окремими частинами. Надано пояснення щодо поширення норм Закону на правовідносини, що виникають з договорів найму (оренди) житла.

З рекомендаціями можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції у рубриці "Довідкова інформація – Права власності на нерухомість".

Методичні рекомендації доведені до відома бюро технічної інвентаризації, нотаріусів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.