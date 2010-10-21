У Дніпропетровську затримано міліціонера-наркодилера

У Дніпропетровську затримано оперуповноваженого одного з райвідділів міліції міста, який збув наркотичну речовину «метамфетамін» на суму 3,5 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Оперуповноваженого рішенням Жовтневого районного суду Дніпропетровська взято під варту

Прокуратура Дніпропетровської області порушила проти міліціонера кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут психотропних речовин у крупному розмірі).