У Кривому Розі міліціонери ліквідували порнографічну фотостудію

11:14, 27 жовтня 2010
Право
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Фігурують 4 іноземці

У Кривому Розі працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ліквідували порнографічну фотостудію.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Дніпропетровській області, з метою виявлення осіб, причетних до злочинної діяльності, міліціонери провели комплекс оперативно-розшукових заходів, в результаті яких отримали інформацію відносно чотирьох іноземців, які під виглядом туристичної подорожі тривалістю один місяць вперше прибули в Україну у травні 2009 року. Тут вони виготовили серію еротичних знімків за участю дітей, які в подальшому розмістили в Інтернеті. Вдруге ці громадяни прибули в Україну у жовтні 2010 року і заснували у Кривому Розі фотостудію в помешканні 31-річної місцевої жительки. Оперативники встановили дев’ять дівчат віком 13-15 років, які брали участь в еротичних зйомках. Є інформація, що загальна кількість таких осіб може становити більше 20-ти.

Слідчим відділом Криворізького міськуправління внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 301 (виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру).

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