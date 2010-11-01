Викрито злочинне угруповання з числа охоронців і залізничників

У Херсонській області Служба безпеки України викрила та припинила протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, яке систематично розкрадало нафтопродукти, що зберігались на території Херсонської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-групи УСБУ в Херсонській області Володимир СЛЮСАРЕНКО, встановлено, що один із керівників та 5 співробітників відомчої воєнізованої охорони (ВОХР) Херсонської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці налагодили стійкий механізм незаконного привласнення паливно-мастильних матеріалів, що знаходились в залізничних цистернах на території головного парку станції «Херсон».

Розкрадання нафтопродуктів «охоронці» здійснювали під час чергування. За допомогою насосів, через демонтовані вентиляційні пристрої цистерн, без порушення пломб, паливо зливали до заздалегідь підготовлених місткостей після чого реалізовували через мережу оптової та роздрібної торгівлі серед жителів регіону.

Протягом 2009-2010 років зловмисники в результаті злочинних оборудок привласнили нафтопродукти державних та комерційних структур на суму понад 1,5 млн. гривень. За цей період нестачу пального, яке перебувало під охороною на території головного парку станції «Херсон», підприємцям відшкодовувала «Укрзалізниця».

Враховуючи небезпеку високоорганізованого злочинного угруповання, наявності у них вогнепальної зброї, до їхнього затримання були залучені спецпідрозділи СБУ «Альфа» Херсонської і Миколаївської областей.

В результаті скоординованих дій, 21 жовтня ц.р. членів ОЗУ було затримано на місці скоєння злочину під час викрадення чергової партії нафтопродуктів.

У приміщенні, орендованому зловмисниками, виявлено цистерни, металеві бочки, насоси та шланги для здійснення перекачування, зберігання та приховування незаконно вилучених паливно-мастильних матеріалів.

Слідчими СБУ стосовно співробітників відомчої воєнізованої охорони порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.