Експерти критикують новий законопроект ”Про вищу освіту”

Новий проект закону ”Про вищу освіту”, розроблений Міністерством освіти і науки, суперечить передвиборчим обіцянкам Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Партії регіонів.

Про це у своєму зверненні до Міністерства освіти і науки (МОН) заявляє Національний комітет Всеукраїнської громадянської кампанії ”Молодіжна варта: молодь за вами спостерігає!”.

Представники коаліції студентських та молодіжних організацій наголошують, що остання редакція міністерського проекту загрожує ще більш комерціалізувати освіту в Україні та може призвести до звуження права громадян на освіту та принципу доступності освіти, що закріплені у Конституції.

Зокрема, як повідомляє ”Молодіжна варта”, проект МОН дозволяє адміністраціям вищих навчальних закладів необмежено збільшувати розмір плати за навчання студентів-контрактників. Ця норма суперечить 22 та 53 статті Конституції, а також обіцянці з передвиборчої програми В.ЯНУКОВИЧА про забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань “незалежно від… фінансових можливостей батьків”.

“Формулювання міністерського проекту загрожує збільшенням під час навчання плати з поправкою на індекс інфляції, а також на деякий нерегламентований ректорський “ікс”, - розповів член Київського регіонального комітету ”Молодіжної варти” Михайло ЛЕБЕДЬ. За його словами, чинний Закон “Про вищу освіту” гарантує, що протягом усього строку навчання розмір плати змінюватись не може. ”Досі ця гарантія неодноразово дозволяла студентам-контрактникам вигравати у суперечках з ректоратами”, - зазначив він.

Також, за висновками ”Молодіжної варти”, проект Міносвіти пропонує вилучити гарантію про прийняття на перший курс за безплатною формою навчання студентів дистанційної (заочної), вечірньої та екстернатної форм навчання. ”Норма суперечить 22 та 53 статтям Конституції, суперечить передвиборчій обіцянці Партії регіонів про пропорцію бюджетних місць у ВНЗ, суперечить і передвиборчій обіцянці В.ЯНУКОВИЧА про законодавче збільшення кількості бюджетних місць у державних вищих навчальних закладах на 25%”, - заявляють представники коаліції студентських та молодіжних організацій.

Крім того, як інформує ”Молодіжна варта”, проект Міністерства освіти пропонує скасувати гарантію того, що фінансування підготовки кадрів з вищою освітою має здійснюється в обсягах не менших, ніж необхідних для забезпечення 100 і 180 студентів відповідних типів вищих навчальних закладів на кожні 10 тис. населення. ”Норма суперечить 22 та 53 статтям Конституції, а також вищезгаданим передвиборчим обіцянкам з передвиборчої програми Віктора ЯНУКОВИЧА”, - вважають громадські активісти.

“Узаконення подібних нововведень може у перспективі довести Україну до стану, наприклад, Білорусі, де на один державний виш - лише декілька бюджетних місць”, - підкреслив М.ЛЕБЕДЬ.

Інші норми розробленого у МОН законопроекту, за висновком ”Молодіжної варти”, загрожують ”повернути високий рівень хабарництва в школи та виші на стадії вступу абітурієнтів, а також ліквідувати один зі здобутків чинного закону № 1798-VI (“щодо питань студентського самоврядування”), прийняття якого роками добивались студентські та молодіжні організації”.

У зв’язку з цим Національний комітет ”Молодіжної варти” просить міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА виключити зазначені нововведення з проекту нового Закону ”Про вищу освіту”, а чинний закон у його відповідних нормах і надалі залишити незмінним. Молодь також просить міністра провести повноформатне громадське обговорення проекту за участю організацій-учасників Національного комітету ”Молодіжної варти”.

Довідка УНІАН. ”Молодіжна варта” – всеукраїнська громадянська кампанія, метою якої є моніторинг та контроль за реалізацією передвиборчих обіцянок, даних молоді політичними силами. До складу Національного комітету ”Молодіжної варти” входять 10 позапартійних всеукраїнських молодіжних організацій та 2 об’єднання органів студентського самоврядування.