Прокуратуру просять заарештувати чотири пам"ятки культури

Голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ (БЮТ) просить прокуратуру заарештувати пам’ятку культури, яку кияни знають як садибу Олександра Мурашка – видатного українського художника, фундатора Української Академії образотворчого мистецтва, і ще три пам?ятки, щоб уберегти їх від руйнування приватними стурктурами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.БРИГИНЦЯ, депутат Київради зазначає, що всі ці пам’ятки – будинки №№ 12, 12а, 14 і 14а на вулиці Мала Житомирська знаходяться в охоронній зоні Софії Київської та Києво-Печерської Лаври і є унікальними зразками забудови Києва понад 100-річної давнини.

За інформацією О.БРИГИНЦЯ, кілька років тому Шевченківська райдержадміністрації «відселила майже усіх мешканців вказаних будинків і будинки були передані на баланс «Житлоінвестбуду», «який їх….. приватній структурі». Проте, як зазначає депутат, ні районна рада, ні міська рада, які приймають рішення про відчуження (продаж) майна громади, не давали дозволу на передачу пам’яток у приватну власність.

«На яких підставах його передали у власність приватним особам, незрозуміло. Саме тому я від імені комісії звернувся до прокуратури міста Києва з проханням розібратися в ситуації і дати юридичну оцінку», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Водночас, за його словами, у середині минулого місяця «власник» будинку намагався виселити останнього мешканця, проте той звернувся до міліції та до міської ради, і закінчилось усе приписом про припинення будь-яких робіт, окрім реставраційних. Проте днями з’явився новий «володар» Будинку Мурашка, який продовжує роботи в будинку, адже формально припис його не стосується, оскільки в ньому фігурує назва іншої компанії.

«Поки слідчі органи проведуть розслідування - хто і наскільки законно купив цей будинок і випишуть новий припис, садибу Мурашка можуть довести до такого стану, коли вона вже не підлягатиме реставрації”, - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ, додаючи, що вдруге звертається у прокуратуру вже з вимогою накласти арешт на майно до з’ясування обставин.

Депутат пояснив, що оскільки Будинок Мурашка входить до охоронної зони Софії Київської і є історичною пам’яткою, його можна лише реставрувати. Для інших робіт необхідні спеціальні дозволи, які власнику теж не надавались.

“Будь-які незаконні дії в межах зазначеної охоронної зони, як ніколи небезпечні для України, адже ЮНЕСКО уважно стежить за всім, що відбувається навколо Софії чи Лаври і погрожує включити наші святині, наші чудеса Києва до так званого «чорного списку». Якщо ми будемо неуважними до культурної спадщини, ми не лише втратимо цінні об’єкти, а й осоромимося на увесь світ», - зауважив О.БРИГИНЕЦЬ.