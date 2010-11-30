Уряд хоче прибрати правові колізії у чорнобильському законодавстві

Кабінет міністрів активно працює над тим, щоб прибрати чисельні правові колізії у чорнобильському законодавстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на колегії Житомирської облдержадміністрації заявив заступник міністра праці та соціальної політики Костянтин ВАЩЕНКО.

За його словами, для цього Мінпраці розробило спеціальний законопроект, який невдовзі буде передано на розгляд уряду, а у разі його схвалення - до Верховної Ради України.

При цьому К.ВАЩЕНКО уточнив, що ”досвід роботи Мінпраці в частині сприяння реалізації постраждалими громадянами України гарантованих державою прав, визначених так званим чорнобильським законом, дозволяє зробити висновок про наявність численних правових колізій у діючому законодавстві з питань захисту населення”.

Він додав, що значною частиною цих колізій є суперечність чинних правових актів та неврегульованість окремих правовідносин або можливість їхнього неоднозначного трактування.

”Саме ці обставини є причиною звернень постраждалих громадян за захистом своїх прав до судів різних рівнів”, - уточнив К.ВАЩЕНКО.

Він пояснив, що ”на папері чорнобильське законодавство начебто гарантує постраждалим від аварії на ЧАЕС пільги та компенсації, однак фактично у держбюджеті кошти на це вповні не передбачаються, проблема з року в рік загострюється, саме тому Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у рамках підготовки до 25-х роковин Чорнобильської катастрофи підписано 11 жовтня цього року відповідний указ (”Про заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи” - УНІАН), де є доручення центральним та місцевим органам влади вивчити ці та інші проблемні питання і підготувати свої пропозиції щодо того, як реально покращити життя постраждалих від аварії на ЧАЕС”.

За словами голови Житомирської ОДА Сергія РИЖУКА, ”настав час українському суспільству, та й світу, сказати собі правду про те, що відбувається на забруднених територіях”.

При цьому він наголосив, що ”також вже час дотримати обіцянок світовій спільноті щодо України, бо Україна виконала свої зобов’язання щодо закриття ЧАЄС”.

С.РИЖУК також закликав вчених досконало вивчити рівень забрудненості постраждалих від аварії на ЧАЕС територій і переглянути при потребі статус постраждалих територій і ”зональність небезпеки”.

Він також висловив пропозицію щодо перегляду на урядовому рівні питання спрямування коштів для виплат чорнобильцям. ”Може, є сенс не платити й так не виплачувані заборговані людям так звані мізерні ”гробові” кошти, а краще направити їх на те, щоб провести газ у села забруднених територій та вжити інших більш популярних і потрібних чорнобильцям заходів”, - запропонував він.