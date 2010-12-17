У Житомирі до 5 років позбавлення волі засуджено сутенера, який відправив 10 дівчат до Об’єднаних Арабських Еміратів для надання секс-послуг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області з посиланням на прокурора відділу прокуратури Андрія ЧУПРИНУ.

За його словами, Корольовський районний суд Житомира позбавив волі сутенера за скоєння злочинів у складі організованої злочинної групи. «Зловмисники знаходили малозабезпечених жительок Житомира, яким пропонували вилетіти до ОАЕ для надання послуг інтимного характеру”, - зазначив А.ЧУПРИНА. Він додав, що, прикриваючись веденням модельного бізнесу, зловмисники дівчат фотографували і розміщували їхні дані на відповідному інтернет-сайті, після чого вивозили до ОАЕ.

Прокурор зауважив, що ”дівчата, які досить жваво надавали показання при проведенні досудового слідства, на судовому засіданні чомусь зніяковіли та почали вигадувати історії про знайомства на сторінках Інтернету з молодими арабськими хлопцями, до яких просто їздили відпочивати”.