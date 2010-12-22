Бійку в Раді пропонують розслідувати від царя Гороха

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що фракція готова заслухати інформацію генерального прокурора Віктора ПШОНКИ, але починаючи з блокування щитової в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні ВР.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що фракція Партії регіонів підтримує пропозиції опозиції про заслуховування інформації генерального прокурора, починаючи із захоплення щитової під час ратифікації Харківських угод і закінчуючи подіями 16 грудня.

У той же час він додав, що краще «сідати за стіл переговорів» і вирішувати проблеми.

Як зазначив О.ЄФРЕМОВ, «ми налаштовані на пошук компромісів у цьому залі». Він висловив здивування у зв`язку із заявами про те, що події 16 грудня - це «знищення парламентаризму в нашій країні».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив: «З 1994 року тривають конфлікти, і у фізичній формі, між депутатами в цьому залі, і були ще жаркіші ситуації». «Якщо ми самі один з одним не розберемося, то ніякий ні прокурор, ні СБУ, ні начальник міліції між нами не знайде ніяких варіантів вирішення питань. Ми не в дитячому садку, щоб запрошувати батьків, щоб вони прийшли і замість нас розібралися, що відбувається тут», - додав він.