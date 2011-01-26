Одеська митниця знову приймає й оформляє контейнери

Одеський порт знову приймає й оформляє контейнери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на зустрічі з журналістами тимчасовий виконувач обов`язків начальника порту Юрій ВАСЬКОВ.

Таким чином, за словами Ю.ВАСЬКОВА, в Одеському порту знято «тижневу блокаду» з митного оформлення контейнерів з імпортними товарами і відправки їх з порту вантажоодержувачам.

Разом з тим він відзначив, що «офіційної інформації про причини такого блокування ми досі не одержали, хоча й направляли запити керівництву Державної митної служби України».

Начальник Управління зовнішньоекономічної діяльності і європейської інтеграції Одеської облдержадміністрації Сергій ТЕТЮХІН висловив подив з приводу введеного тиждень тому 100-процентного огляду контейнерів у режимі імпорту і внутрішнього транзиту з повним вивантаженням вмісту кожного контейнера і зупинкою їх оформлення, відзначивши, що «такий режим контролю в Одеському і Іллічевському морських торгових портах не поліпшує інвестиційної привабливості регіону».

Нагадаємо, до сьогоднішнього дня на території Одеського порту перебувало 250 завантажених автоконтейнеровозів, які більш як дві доби очікували оформлення й дозволу на виїзд у напрямі вантажоодержувачів.

В.о. начальника Одеського порту Юрій ВАСЬКОВ направив звернення голові Державної служби морського і річкового транспорту (Укрморрічфлот) Сергію КРИЖАНІВСЬКОМУ, а також керівництву Міністерства інфраструктури, Державної митної служби України і Одеської обласної державної адміністрації, в якому просить терміново відреагувати на вказану ситуацію.

Як зазначається в документі, після 23 вересня 2010 року, коли прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ було доручено контролюючим відомствам спростити процедуру контролю вантажів і транспортних засобів у морських торгових портах, «час оформлення одного контейнера з імпортом скоротився з 30 до 5 годин. При цьому рівень виходу скоротився з 95 до 70% з імпорту і з 80 до 2% - з внутрішнього транзиту».

Проте 14 січня 2011 року з боку контролюючих служб знову було висунуто вимоги про 100-процентний огляд контейнерів у режимі імпорту і внутрішнього транзиту з повним вивантаженням вмісту кожного контейнера і зупинено їх оформлення. Це призвело до того, наголошується в документі, що «на 21 січня відправка контейнерів у режимі імпорту і внутрішнього транзиту практично зупинилася. Заїзд у порт великовантажних автомобілів за контейнерами з 17 січня зупинено».

Враховуючи обмежену місткість складських площ порту, «це призводить до зупинки порту з прийому контейнерів і обслуговування суден-контейнеровозів. Уже сьогодні багатомільйонних збитків зазнають усі учасники транспортного процесу. Офіційній інформації про причини вказаних дій від контролюючих органів в порт не надходило».