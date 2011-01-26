За втручання Карпачової онкохворий журналіст прооперований

За втручання Омбудсмана Ніни КАРПАЧОВОЇ онкохворий журналіст, ув’язнений у СІЗО, прооперований та одужує, повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Після зустрічі у листопаді 2010 року з журналістами Ольгою МУСАФІРОВОЮ та Ольгою ЧОРНОЮ, які клопотали про захист права на життя свого колишнього колеги, нині ув’язненого у столичному Лук’янівському СІЗО Володимира Б., якому загрожувала смертельна хвороба і який безуспішно упродовж останніх 20 місяців добивався медичної допомоги, Н.КАРПАЧОВА привернула увагу генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ до цього факту брутального порушення прав людини, йдеться у повідомленні.

Водночас, за допомогою до Омбудсмана звернулася дружина ув’язненого Наталія зі скаргою на те, що у період досудового слідства чинилися дії на обмеження права її чоловіка на лікування. Зволікання з видаленням злоякісної пухлини загрожувало ампутацією кінцівки, а за поширення метастазів, у разі невчасного хірургічного втручання, вірогідність вдалого лікування була б нульовою.

Як зазначала заявниця, ”після безрезультатних неодноразових звернень адвокатів чоловіка до посадових осіб прокуратури та СІЗО, втративши надію на відповідне сприяння з боку слідчого та прокурора, я наважилася просити Вас звернутися особисто до генерального прокурора України про перевірку законності тримання в умовах СІЗО онкологічно хворої людини та подолання перешкод щодо проведення операції, яку неможливо було здійснити в медичній частині або лікарні Державного департаменту України з питань виконання покарань”.

В отриманому Н.КАРПАЧОВОЮ листі від дружини ув’язненого повідомляється, що завдяки візитам Омбудсмана до слідчого ізолятора, а також допомозі фахівців Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини Анатолія ПАЛІЯ та Юрія СИТНИКА новим керівництвом СІЗО припинено створення штучних перешкод та в повному обсязі забезпечено відновлення права Володимира Б. на охорону здоров’я і життя. У грудні 2010 року працівники слідчого ізолятора доставили хворого до Київської міської онкологічної лікарні, де лікарі успішно провели складну операцію.

”Проблема, яку майже два роки ми з адвокатами самостійно намагалися розв’язати, покладаючись на сумління слідчих Генпрокуратури України та працівників СІЗО, вирішена виключно завдяки Вашому втручанню. Про це мене повідомив сам Володимир під час зустрічі з ним у СІЗО”, - зазначається у листі на ім’я Н.КАРПАЧОВОЇ.