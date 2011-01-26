Притягнуто до відповідальності 26 працівників шахти «Північна»

Держгірпромнагляд України притягнув до адміністративної відповідальності майже 30 інженерно-технічних працівників шахти «Північна» (ДП «Дзержинськвугілля») за порушення вимог безпеки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду України по Донецькій області.

Згідно з повідомленням, фахівці Дзержинського регіону Центральної державної регіональної гірничотехнічної інспекції у вугільній промисловості Донецького гірничого округу провели всебічну перевірку стану охорони праці й промислової безпеки на шахті «Північна» ДП «Дзержинськвугілля». Під час перевірки було обстежено 4 виймальних ділянки і 10 підготовчих забоїв, а також інші об`єкти підземних і поверхневих комплексів шахти.

В результаті перевірок було виявлено низку порушень нормативно-правових актів, унаслідок чого інспекторами було припинено гірничі роботи на 4 виймальних ділянках, у 6 підготовчих забоях, ще в 4 випадках призупинялася відкатка вантажів по гірничих виробках.

За допущені порушення притягнуто до адміністративної відповідальності 26 інженерно-технічних працівників шахти.

Гірничотехнічна інспекція констатувала, що найбільш типовими на шахті «Північна» стали порушення паспортів кріплення очисних і підготовчих гірничих виробок, а також невиконання в повному обсязі графіка ремонту гірничих виробок.