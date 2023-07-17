Місцеві тг-канали повідомляють, що попередньо, причиною НП могла стати атака ЗСУ на початку четвертої ночі оскільки місцеві жителі в цей час чули звуки вибухів.

На Кримському мосту обрушився один з прольотів, рух транспорту повністю зупинено.

Як повідомляти "глава" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов, сталася "надзвичайна подія" в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

Повідомляється, що рух транспорту по мосту повністю зупинений, на під'їзді до мосту утворилася багатокілометрова пробка.

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"Враховуючи ситуацію, що склалася, прошу жителів і гостей півострова утриматися від поїздок через Кримський міст і з метою безпеки вибирати альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони", - заявив Аксьонов.

При цьому, як пишуть російські тг-канали, за попередніми даними як мінімум 2 людини загинули в результаті падіння прольоту Кримського моста. Ще один постраждав.

Офіційної інформації з цього приводу поки не надходило.

Також повідомляють, що попередньо, причиною НП могла стати атака ЗСУ на початку четвертої ночі оскільки місцеві жителі в цей час чули звуки вибухів.

Здоров'я у Кримського моста вже не те

В результаті підриву вантажівки на Кримському мосту в жовтні 2022 року обрушилися два автомобільних прольоти.

З того часу росіяни постійно тремтять за безпеку мосту. Зокрема, 10 липня знову заявили, що ВСУ намагалися атакувати міст ракетами С-200.

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