Про знищення чотирьох цілей оголосив начальник Головного штабу Повітряно-космічних сил РФ Віктор Афзалов.

У Росії придумали нову "військову" історію про перехоплення української балістики, яку ЗСУ нібито запустили по об'єктах тимчасово окупованого Криму, а також Ростовської та Калузької областей 9 липня.

Відповідні дані озвучив начальник Головного штабу Повітряно-космічних сил РФ Віктор Афзалов в рамках доповіді начальнику армії РФ Валерію Герасимову.

Афзалов заявив, що Україна переобладнала зенітні ракети С-200 в "ударний варіант" для ураження наземних цілей. Зокрема, для удару по Кримському мосту.

За версією Афзалова, було запущено 4 ракети: 2 перехопила Російська ППО, ще дві боєголовки відхилила РЕБ. Жертв і руйнувань не фіксується.

"Знищено дві ракети, що атакували Керченський перехід і аеродром... Жертв і руйнувань немає. Дві ракети, що завдавали удару по аеродрому Шайківка, були відхилені засобами радіоелектронної боротьби", - доповів Афзалов.

У РФ пред'явили Україні спробу атаки по Смоленській АЕС

Нагадаємо, вчора Росія також намагалася звинуватити Україну в спробі атаки по Смоленській АЕС. Відповідну інформацію опублікував телеграм-канал Mash. Повідомлялося, що ракети, які вдалося збити в Брянській області - летіли у бік станції. Про ліквідацію боєголовок також заявляв місцевий губернатор Олександр Богомаз.

Увечері про це також заявив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Він пригрозив "симетричним" ударом по трьох українських АЕС, якщо спроба атаки з боку ЗСУ підтвердиться.

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