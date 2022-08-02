65% росіян змогли відповісти не більше ніж на 4 елементарних запитання з 6.

Всеросійський центр вивчення громадської думки провів опитування, під час якого респондентам поставили шість простих запитань з метою визначити рівень наукової грамотності.

Як свідчать результати опитування, опубліковані в російських ЗМІ, значна частина росіян не знала відповідей на них.

Так, 21% учасників правильно відповіли тільки на два і менше запитань з шести. Такий невисокий рівень наукової грамотності характерний для росіян старше 60 років, активних телеглядачів, які мають освіту на рівні середньої і нижче, а також проживають в сільській місцевості.

44% росіян, за даними ВЦИОМ, мають середній рівень наукової грамотності. До групи увійшли респонденти, що дали три-чотири правильні відповіді. Як правило, це люди в віці від 45 років, які мають середню спеціальну освіту і проживають в невеликих населених пунктах.

Найвищий рівень наукової грамотності був зафіксований центром серед респондентів у віці 18-24 років. Третина опитаних у цій віковій групі правильно відповіли на 5-6 запитань. Половина з них активно користується інтернетом, у 45% є вища освіта. Переважно ці люди мешкають в Москві і Санкт-Петербурзі.

Зокрема, опитування показало, що багато росіян продовжують дотримуватися помилкових уявлень про те, що Сонце обертається навколо Землі. Кожен третій росіянин вважає, що Сонце обертається навколо Землі (35%). 61% вважає таке твердження помилковим, ще 4% вагалися з відповіддю. Під час аналогічного опитування, проведеного в 2007 році, з помилковим твердженням погодилися 28% респондентів, в 2011-му - 32%.

А ось з тим, що повний оборот навколо Сонця Земля робить за один місяць, погодилися тільки 12% населення. Негативну відповідь дали 69%, вагалися з відповіддю 19% учасників опитування. Раніше в це вірили 20% росіян (2011 рік).

На решту запитань частка некоректних відповідей з роками знизилася, зауважують соціологи. Але безграмотність все одно вражає.

Наприклад, 21% респондентів вважають, що люди колись співіснували на планеті з динозаврами. У 2007 році в цей антинауковий міф вірили 30% росіян.

44% росіян погодилися з твердженням, згідно з яким продукти з ГМО можуть викликати рак, а 7% вважають, що радіоактивне молоко стане безпечним після кип'ятіння.

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