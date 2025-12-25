Росіяни на Різдво атакували Запоріжжя авіабомбами, є постраждалі, - ОВА

Ворог бив по Запорізькому району області.

Російські окупаційні війська на Різдво, 25 грудня атакували Запорізьку область. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

За його словами, ворог бив по Запорізькому району. Окупанти завдали чотирьох ударів авіабомбами. Внаслідок атаки є постраждалі, понівечені приватні будинки.

Федоров повідомив, що постраждало четверо людей. Серед них троє жінок – 80, 65 та 57 років.

Відео дня

Також поранень дістав 71-річний чоловік. Зазначається, що постраждалим надається медична допомога.

Війна в Україні: це варто знати

Упродовж осені Сили оборони України звільнили пʼять населених пунктів на Дніпропетровщині. У 225 ОШП повідомили, що йдеться про села Орестопіль, Новоселівку, Соснівку, Хороше і Вороне. Операція тривала понад 100 діб за підтримки бійців 20-го армійського корпусу.

Тим часом російські загарбники продовжують тероризувати мирні міста України. На Різдво ворог атакував дронами Чернігів. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинула жінка.

Також місцева влада інформувала про 8 постраждалих. Троє із них – у важкому стані.

У Херсоні під ворожий обстріл потрапив людний ринок. Загинув чоловік, йому було 47 років. Також зруйновано магазини. Влада міста каже, що окупанти точно знали, що на ринку перебували люди.

Вас також можуть зацікавити новини: