Сенатори США засудили російські обстріли по Україні на Різдво

Вони зазначили, що російський диктатор не погодився на запропоноване різдвяне перемир'я, що вказує, що він не зацікавлений в мирі.

Група американських сенаторів оприлюднила спільну заяву стосовно російських ударів по мирним містам України, що призвели до жертв серед населення в той час, як християни по всьому світу відзначають Різдво. Їхню заяву оприлюднив Комітет Сенату з питань міжнародних відносин.

Член Сенатського комітету з міжнародних відносин Джин Шахін, а також сенатори Том Тілліс, Джекі Розен, Джон Баррассо, Кріс Куонс, Ангус Кінг, Джеррі Моран, Джеф Мерклі та Кріс Ван Холлен засудили жорстокі атаки Росії на Херсон, Чернігів, Харків, Одесу, Суми, Донецьку область і Кривий Ріг, що були скоєні проти невинних українців, які зібралися, щоб відсвяткувати Різдво зі своїми близькими та в молитві.

В заяві зазначається, що президент України Володимир Зеленський дав згоду на різдвяне перемир'я, проте російський диктатор Володимир Путін відмовився припинити вогонь на час свята.

Додається, що натомість Путін наказує своїм солдатам продовжувати чинити жорстокі злочини агресії в один із найсвятіших днів християнства.

"Навіть для країн, які перебувають у стані війни, існує давня традиція різдвяного перемир'я, в тому числі, зокрема, під час Першої світової війни. Сьогоднішнє рішення Путіна почати атаки, а не припинити вогонь, є тверезим нагадуванням для всіх нас: Путін - безжалісний убивця, який не зацікавлений у мирі і якому не можна довіряти", - йдеться в заяві сенаторів США.

Американські політики заявили, що солідарні з українцями, які святкують Різдво в найскладніших умовах.

"Віра українців - сила, сильніша, ніж зло, розв'язане сьогодні Кремлем", - йдеться в їхній заяві.

Російські атаки по Україні на Різдво: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на Різдво, у четвер, 25 грудня, опівдні російські окупанти атакували ринок в центрі Херсона. Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в результаті удару зруйновані магазини. Він також заявив про загиблого чоловіка, ще двоє осіб отримали поранення. Відомо, що це був 47-річний працівник ринку, який був на роботі. Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько зазначив, що російські окупанти чудово знали, що в цей момент на ринку буде багато людей.

Також ми писали, що напередодні Різдва, у Святвечір, 24 грудня, російські окупаційні війська завдавали ударів по обʼєктах критичної інфраструктури Харкова. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив вдень, що Росія завдала удару по ТЕЦ в передмісті, що позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. За словами Терехова одна людина загинула, також є поранені.

