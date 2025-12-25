Графіки відключень на 26 грудня: коли не буде світла в Україні у п'ятницю

Через наслідки російських атак світло вимикатимуть у більшості регіонів.

У п'ятницю, 26 грудня, в більшості регіонів України енергетики застосовуватимуть графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомило Укренерго.

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - пояснили у відомстві.

Водночас там попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тому час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою рекомендують дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні.

Відео дня

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - закликали енергетики.

Графіки відключень для Дніпропетровської області

ДТЕК оприлюднив графіки вимкнень електроенергії у Дніпропетровській області. Світло в області відключатимуть 2-3 рази залежно від підчерги. Найдовше вимкнення становитиме 7 годин.

Графіки відключень для Києва

З'явилися графіки і для столиці. Світло в місті для підчерг вимикатимуть два або три рази впродовж доби. Найдовше відключення становитиме 7 годин.

Російські атаки на енергосистему України

Як повідомляв раніше УНІАН, Росія на Різдво залишила частково без світла чотири області України. За словами державного секретаря Міністерства енергетики Сергія Суярка, у різдвяну ніч ворог атакував українську енергетику, внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині. Також він зазначив, що через наслідки попередніх російських обстрілів залишаються знеструмлені споживачі й на Одещині.

Напередодні Росія частково залишила без світла 5 областей. Вночі 24 грудня ворог тероризував енергетичну інфраструктуру, і як результат - з'явилися нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

23 грудня Росія майже повністю позбавила електроенергії три області України. Станом на ранок майже повністю були знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. За словами виконувача обов’язків міністра енергетики України Артема Некрасова, російські дрони та ракети також частково залишили без світла населення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині, а також у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Вас також можуть зацікавити новини: