У Києві пройшла Різдвяна хода, присвячена захисникам України (фото)

Хода стартувала з Михайлівської площі, куди кияни принесли сотні різдвяних зірок.

У четвер, 25 грудня, у середмісті Києва пройшла святкова Різдвяна хода. Цього року вона була присвячена в тому числі пам'яті загиблих захисників, повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що спочатку фольклорні колективи виконали колядки на Михайлівській площі, після чого хода рушила центральними вулицями міста.

"Це про збереження традицій, які відомі щонайменше 300 років, як-от колядування, вертепи. Сьогодні традиції набувають нового звучання", – розповіла організаторка Різдвяної ходи Мирослава Вертюк.

Традиція Різдвяної ходи: що треба знати

Різдвяна хода – це традиційний елемент українського різдвяного циклу, пов’язаний із колядуванням і публічним прославленням народження Ісуса Христа. Вона має як релігійне, так і культурне значення та поєднує церковні обряди з фольклорними звичаями.

Історично Різдвяні ходи відбувалися в період від Різдва до Водохреща. Групи колядників – переважно молодь або парафіяльні громади – ходили від хати до хати, виконували колядки, несли різдвяну зірку, іноді вертеп, та бажали господарям добробуту. У деяких регіонах, зокрема в Карпатах і на Галичині, ходи мали чітко визначену структуру й ролі учасників.

У сучасній Україні Різдвяні ходи відновилися та набули публічного формату після здобуття незалежності. В останні роки їх часто організовують церковні громади, культурні установи або місцеві органи влади.

Після початку повномасштабної війни формат Різдвяних ход у багатьох регіонах змінився. Через безпекові обмеження масові заходи або скасовували, або проводили у скороченому вигляді, без великих скупчень людей. Водночас у багатьох громадах традицію зберегли – колядували для військових, переселенців, у лікарнях чи збирали кошти на підтримку Збройних сил України.

Традиція Різдвяної ходи в Києві відновилася в 2014 році, під час подій Революції Гідності. Її організатором виступає Музей Івана Гончара.

