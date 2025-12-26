Атакують на мотоциклах і малими групами: військовий розповів про ситуацію в Покровську

Стосовно погоди "Гусь" зазначив, що в останні дні дійсно холод відчувається, але додав, що грітись є чим.

На всьому Покровському напрямку тиск з боку окупантів досить високий. Про це повідомив військовий 68 єгерської бригади ЗСУ із позивним "Гусь".

За його словами, основний удар - це Покровсько-Мирноградська агломерація.

"Час від часу механізовані атаки відбуваються з використанням квадроциклів, мотоциклів, іноді броні також, і танків, і БМП, але тактика малих груп працює паралельно з цим", - розповів про ситуацію військовий.

Відео дня

Стосовно погоди "Гусь" зазначив, що в останні дні дійсно холод відчувається, але додав, що грітись є чим.

Ситуація на Покровському напрямку

20 грудня заступник командира 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади "Рубіж" Володимир Назаренко розповідав, що на Покровському напрямку росіяни мають в десятки разів більше втрат, що говорить про ефективність застосування зброї, яка є в Сил оборони. Він зазначав, що у ворога значно більше ресурсів, тому в такій ситуації важливо проявляти хитрість, якість застосування озброєння, навички та розрахунки пілотів БпЛА.

Раніше Інститут з вивчення війни повідомляв, що РФ, ймовірно, зможе захопити Покровськ та оточити Мирноград до кінця року. Але, як вважають аналітики, втрата Покровська не призведе до негайного обвалу української оборони в Донецькій області.

Вас також можуть зацікавити новини: