Путін заявив, що США та РФ обговорюють спільне управління ЗАЕС без участі України

За словами російського диктатора, ЗАЕС цікавить США як об'єкт для майнінгу криптовалюти.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито між Росією та США йде обговорення щодо можливості спільного управління Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) без участі України. Про це Путін заявив на зустрічі з представниками російського бізнесу, пише Коммерсант.

Також, як заявив російський диктатор, США нібито висловили зацікавленість у Запорізькій атомній електростанції, як в об'єкті для майнінгу криптовалюти. Він додав, що Україну до управління ЗАЕС не будуть залучати.

При цьому, очільник Кремля додав, що за ініціативи США розглядається можливість постачання електроенергії з окупованої ЗАЕС для України.

Путін додав, що на ЗАЕС продовжують працювати українські спеціалісти, проте всі вони, за його словами, отримали російські паспорти.

Примітно, що в березні 2022 року російські окупанти взяли під свій контроль ЗАЕС, що розташована в місті Енергодар на лівому березі Дніпра майже з початку повномасштабної військової агресії проти України.

Російська окупація ЗАЕС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський поділився, що США пропонують, щоб ЗАЕС спільно експлуатувалася Україною, США та Росією в пропорціях "33% на 33% на 33%". Проте Київ не хоче бачити Кремль у складі спільного підприємства з використання ЗАЕС. Тому, Україна пропонує США, щоб 50% виробленої електроенергії отримувала Україна, а щодо решти 50% Америка сама визначатиме розподіл. Зеленський зазначив, що ЗАЕС не зможе нормально працювати без відновлення греблі Каховської ГЕС, а на це потрібні значні кошти.

Також ми писали, що Зеленський зазначив, що допомленостей щодо долі ЗАЕС після закінчення війни поки що немає. Він додав, що навколо ЗАЕС є безліч питань, які стосуються не лише розподілення електроенергії. Зокрема, це стосується доступу до станції та її безпеки. За його словами, якщо на ній будуть працювати українські спеціалісти, то постане питання, де вони будуть жити. Тому, всі ці моменти, за словами Зеленського, слід погоджувати з МАГАТЕ.

